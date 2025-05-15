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Axios: Израиль готов возобновить гуманитарную помощь в сектор Газа

Гуманитарный фонд продолжит свою работу в анклаве до конца мая.
Дарья Ситникова 2025-05-15 05:16:00
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Впервые с марта Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на письмо американского Гуманитарного фонда Газы (GHF) еврейскому государству. 

«Правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа», - написал портал.

По информации Axios, GHF обратился к властям еврейского государства, попросив их содействовать доставке гуманитарной помощи в анклаве, пока распределительная инфраструктура фонда не заработает в полную силу. Израиль также должен будет определить в северной части региона локации, где разместятся пункты распределения помощи.

Отмечается, что гуманитарный фонд начнет работать в секторе Газе до конца мая.

На этой неделе стало известно, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово отпустить заложника Идена Александра, у которого есть гражданство Израиля и США.

#Израиль #сектор Газа #гуманитарная помощь #анклава
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