В ГД внесли законопроект о системе реагирования на нападения животных

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому появится система реагирования на сообщения о нападении животных. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.

«Документ направлен на обеспечение безопасности людей от причинения животными вреда их жизни и здоровью, а также имуществу», - написала она.

С ее слов, система реагирования будет работать на базе единого номера вызова экстренных служб «112».

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, которых запрещено содержать в доме. Запрет не распространяется на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.