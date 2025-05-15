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В ГД внесли законопроект о системе реагирования на нападения животных

Сама система реагирования будет происходить через обращения по номеру 112.
Дарья Ситникова 2025-05-15 03:23:00
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому появится система реагирования на сообщения о нападении животных. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале.

«Документ направлен на обеспечение безопасности людей от причинения животными вреда их жизни и здоровью, а также имуществу», - написала она.

С ее слов, система реагирования будет работать на базе единого номера вызова экстренных служб «112».

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил перечень животных, которых запрещено содержать в доме. Запрет не распространяется на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.

#госдума #Животные #нападение #112 #система реагирования
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