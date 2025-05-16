Мерц: новый пакет антироссийских санкций примут 20 мая

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет антироссийских санкций уже готов и будет принят в Брюсселе 20 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.
«Пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены», - добавил канцлер.
Кроме этого, глава правительства ФРГ уточнил, что санкции начнут действовать немедленно.
«Они вступают в силу, и готовится следующий пакет санкций», - прокомментировал Мерц.
До этого агентство Reuters сообщило, что новые санкции ЕС против России невозможны без поддержки США.
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