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Мерц: новый пакет антироссийских санкций примут 20 мая

Со слов канцлера ФРГ, санкции вступят в силу со дня подписания.
Дарья Ситникова 2025-05-16 00:02:00
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый пакет антироссийских санкций уже готов и будет принят в Брюсселе 20 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены», - добавил канцлер.

Кроме этого, глава правительства ФРГ уточнил, что санкции начнут действовать немедленно.

«Они вступают в силу, и готовится следующий пакет санкций», - прокомментировал Мерц.

До этого агентство Reuters сообщило, что новые санкции ЕС против России невозможны без поддержки США.

#Германия #ЕС #Брюссель #Фридрих Мерц #Антироссийские санкции
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