В ЕС заявили, что антироссийские санкции не действуют без США

Новые антироссийские санкции стран ЕС невозможны без поддержки США. Об этом пишет Reuters.

Агентство также отметило, что Россия может воспринимать угрозы о санкциях как блеф из-за отказа принять ультиматум о 30-дневном перемирии.

Уточняется, что некоторые европейские чиновники уже поднимали тему в Соединенных Штатах по поводу введения возможных новых санкций, но пока неизвестно, готов ли к этому президент США Дональд Трамп.

Доктор политических наук ранее заявлял, что страны ЕС так и продолжат вводить новые санкции против РФ вне зависимости от того, как будут протекать переговоры по украинскому конфликту.