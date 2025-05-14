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В ЕС заявили, что антироссийские санкции не действуют без США

Отмечается, что Россия может воспринимать угрозы о санкциях как блеф.
Дарья Ситникова 2025-05-14 02:30:24
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Новые антироссийские санкции стран ЕС невозможны без поддержки США. Об этом пишет Reuters.

Агентство также отметило, что Россия может воспринимать угрозы о санкциях как блеф из-за отказа принять ультиматум о 30-дневном перемирии.

Уточняется, что некоторые европейские чиновники уже поднимали тему в Соединенных Штатах по поводу введения возможных новых санкций, но пока неизвестно, готов ли к этому президент США Дональд Трамп.

Доктор политических наук ранее заявлял, что страны ЕС так и продолжат вводить новые санкции против РФ вне зависимости от того, как будут протекать переговоры по украинскому конфликту.

#Россия #сша #Трамп #ЕС #санкции
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