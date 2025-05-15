Определился второй финалист Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Ростов» стал вторым финалистом Кубка России, обыграв «Спартак» в Москве со счетом 2:1. Открыл счет забитым мячам полузащитник гостей Кирилл Щетинин на 34 минуте встречи.

Не обошлось без футбольного везения. Мяч после его удара угодил в штангу, но все же залетел в ворота, ударившись в спину спартаковского вратаря.

«Красно-белые» отыгрались во втором тайме после точного удара Ливая Гарсии. Не успели утихнуть ликующие трибуны, как Николай Комличенко вновь вывел «желто-синих» вперед. Этот счет уже остался неизменным до финального свистка.

Концовка встречи выдалась напряженной. Арбитр показал сразу три красных карточки. Две из них перед собой увидели спартаковцы Манфред Угальде и Наиль Умяров, третью покали главному тренеру Деяну Станковичу, который покинул поле обмотавшись шарфом «Спартака» одного из болельщиков.

Ростовчане впервые с 2014 года сразятся за трофей. Финал Кубка России пройдет 1 июня в «Лужниках». Соперниками «Ростова» станут игроки ЦСКА, которые накануне выбили из турнира петербургский «Зенит».