ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России

Определился первый участник суперфинала Кубка России по футболу. Им стал московский ЦСКА. На своем поле армейцы обыграли футболистов «Зенита».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Отличились Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Поскольку первый матч в Санкт-Петербурге завершился с аналогичным счетом в пользу хозяев, то победитель противостояния определялся в серии пенальти. В ней сильнее и удачливее оказались подопечные Марко Николича.

Теперь его футболисты ждут результата игры между «Спартаком» и «Ростовом». В ней определится соперник ЦСКА за титул. Игра состоится завтра, 15 марта.