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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России

Соперник ЦСКА в суперфинале определится завтра в матче «Спартака» и «Ростова».
Ян Брацкий 2025-05-14 22:39:12
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Определился первый участник суперфинала Кубка России по футболу. Им стал московский ЦСКА. На своем поле армейцы обыграли футболистов «Зенита».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Отличились Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Поскольку первый матч в Санкт-Петербурге завершился с аналогичным счетом в пользу хозяев, то победитель противостояния определялся в серии пенальти. В ней сильнее и удачливее оказались подопечные Марко Николича.

Теперь его футболисты ждут результата игры между «Спартаком» и «Ростовом». В ней определится соперник ЦСКА за титул. Игра состоится завтра, 15 марта.

#Спорт #Футбол #ЦСКА #Зенит #Суперкубок
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