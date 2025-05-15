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Масштабный сбой произошел в работе Рунета

В Роскомнадзоре подтвердили сбой Рунета и сообщили, что работы по его восстановлению уже ведутся.
Ян Брацкий 2025-05-15 20:07:33
© Фото: Frank RöderimageBROKER.com Global Look Press

Пользователи Сети сообщают о массовом сбое в работе Рунета. По данным порталов, отслеживающих ситуацию в российском сегменте Интернета, целый ряд популярных сайтов не работает.

Речь о банковских приложениях, мессенджерах, соцсетях и некоторых сервисах. Причины пока неизвестны.

В Роскомнадзоре подтвердили сбой. По данным ведомства, сейчас работа сервисов постепенно восстанавливается.

Последний подобный сбой в Рунете произошел в конце февраля. Тогда россияне жаловались на работу мессенджеров и портала «Госуслуги».

#рунет #Сеть #приложение #Сбой #мессенджеры
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