Массовые сбои зафиксировали в Рунете

В Рунете зафиксировали массовый сбой в работе приложений. Информация опубликована на сервисах по отслеживанию неполадок Downdetector и Сбой.рф.

Отмечается, что россияне жалуются на сбои в работе мессенждеров WhatsApp*и Telegram, а также портала Госуслуги. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе сервисов банков и операторов связи.

Напомним, последний массовый сбой в работе интернет-сервисов в России зафиксировали 24 января.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.