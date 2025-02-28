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Массовые сбои зафиксировали в Рунете

Россияне жалуются на нарушения в работе сервисов WhatsApp*, Госуслуги и Telegram.
Глеб Владовский 2025-02-28 21:50:50
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Рунете зафиксировали массовый сбой в работе приложений. Информация опубликована на сервисах по отслеживанию неполадок Downdetector и Сбой.рф.

Отмечается, что россияне жалуются на сбои в работе мессенждеров WhatsApp*и Telegram, а также портала Госуслуги. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе сервисов банков и операторов связи.

Напомним, последний массовый сбой в работе интернет-сервисов в России зафиксировали 24 января.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #рунет #неполадки #российские сервисы #массовый сбой
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