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Мерц назвал условия для конфискации активов России

Власти ФРГ допустили риски для европейского финансового рынка в случае конфискации замороженных российских активов.
Ян Брацкий 2025-05-15 21:03:04
© Фото: IMAGOESDES.Pictures, Bernd Elme www.imago-images.de Global Look Press

Берлин сможет конфисковать замороженные российские активы, как только закон позволит это сделать. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка», - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit.

Напомним, с начала спецоперации на Украине власти Евросоюза и стран G7 заморозили почти половину всех валютных резервов России. Речь идет примерно о €300 млрд. Большая часть денег находится на территории Евросоюза.

Москва неоднократно называла заморозку своих активов воровством. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил Брюсселю, что Москва может пойти на аналогичные шаги.

Между тем, разморозка российских активов может дорого обойтись инициаторам этого воровства, напомнил ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В этом случае, ЕС и США будут отвечать за погашение кредита Украине в размере €20 млрд.

#Экономика #ФРГ #конфискация #российские активы #мерц
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