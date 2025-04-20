МИД Эстонии: при разморозке активов РФ долги Киева лягут на ЕС и США

Разморозка российских активов приведет к тому, что ЕС и США будут отвечать за погашение кредита Украине в размере €20 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Остальная часть займов ляжет на плечи других членов G7.

По его словам, Венгрия может проголосовать против продления антироссийских санкций. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан неоднократно предупреждал об этом, но до сих пор ЕС удавалось с ним договориться.

Чиновники опасаются, что Орбан выступит против продления санкций, истекающих в июле. Это может привести к тому, что активы вернут России. Между тем, проценты с них обеспечивают выданные Киеву кредиты.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для помощи Украине. Кредит на сумму около $50 млрд должен погашаться за счет будущих процентов с российских активов.

В декабре США перевели Украине первый транш в размере $1 млрд. В марте Киев получил от Лондона первые $970 млн, а позднее - около $1,7 млрд от Канады.

ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

Эстония выступает за окончательную конфискацию российских активов. Бельгия считает конфискацию невозможной из-за рисков и предполагает использовать замороженные активы как рычаг в мирных переговорах.

Россия считает любое использование своих заблокированных активов незаконным и в ответ заморозила западные активы в России.