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Штурмовики зачистили опорник ВСУ под населенным пунктом Богатырь

После зачистки опорного пункта командование поручило российским бойцам закрепиться на нем.
2025-05-15 06:42:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили очередной опорный пункт украинских военнослужащих в лесополосе в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении. Кадры опубликовало Минобороны России.

«Спасаясь бегством, противник бросает занимаемые рубежи при прямом боестолкновении, оставляя вооружение и боеприпасы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По словам командира отделения с позывным Боксер, опорник был обнаружен по дороге к населенному пункту Богатырь.

«Мы приняли решение штурмовать. Забросали гранатами - обнаружили тела, натовское оружие, боеприпасы, их карты, средства связи», - перечислил боец.

После зачистки командование поручило российским бойцам закрепиться на данном опорном пункте.

После закрепления на позициях российские штурмовики продолжают боевую работу по выявлению вражеских огневых точек и дают целеуказания на их огневое поражение, что обеспечивает дальнейший успех в продвижении подразделений группировки.

Российские бойцы применяют нестандартные подходы для захвата укрепрайонов украинских боевиков. Например, военнослужащие двигаются двойками на расстоянии - одна пара берет огонь противника на себя, другая в это время заходит в укреп боевиков и обезвреживает их. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #штурмовики #зачистка #богатырь #Опорный пункт
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