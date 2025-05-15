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Экипаж Ка-52М разнес пункт управления беспилотников врага в зоне СВО

Авиаудар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные ракеты.
2025-05-15 18:48:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления и места запуска беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. 

Уточняется, что авиаудар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики целились по заранее разведанным целям и применяли авиационные ракеты. Успешное поражение цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики выпустили тепловые ловушки, которые необходимы, чтобы не дать поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ поразил украинских боевиков в пункте дислокации. Для этого летчики использовали ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #вертолет #спецоперация #Ка-52М #группировка «Центр»
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