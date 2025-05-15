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В Анкаре, где встречались Эрдоган и Зеленский, ощущалось землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в районе Кулу города Конья к югу от Анкары.
Ян Брацкий 2025-05-15 16:15:23
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Globallookpress

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой Конье, что в 230 километрах южнее Анкары, где проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским.

Подземные толчки ощущались в турецкой столице, сообщает госиздание TRTHaber.

«В Анкаре ощущалось землетрясение», - говорится в сообщении.

Известно, что эпицентр землетрясения расположен в районе Кулу города Конья. О возможных разрушениях не сообщается.

Напомним, сегодня в Стамбуле запланированы переговоры России и Украины. Наша делегация ждет своих визави с утра. Группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

#Турция #Анкара #землетрясение #стамбул #подземные толчки #конья
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