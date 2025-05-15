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Слуцкий объяснил, на что указывает состав команды переговорщиков РФ

Парламентарий также назвал, что необходимо для заключения мирного договора.
Виктория Бокий 2025-05-15 14:18:02
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле – высокопрофессиональный и «предельно владеющий предметной частью». Об этом он сказал в разговоре со «Звездой».

Также парламентарий подчеркнул, что выбор переговорной группы прямо указывает на то, что базисом должны оставаться первые стамбульские договоренности. Это необходимо для заключения мирного договора, но с учетом изменившихся реалий.

«Скажу больше: выбор переговорной группы прямо указывает на то, базисом должны оставаться первые стамбульские договоренности для заключения мирного договора, но с учетом изменившихся реалий», - отметил он.

Накануне дня российско-украинских переговоров Леонид Слуцкий назвал три возможных сценария переговоров в Стамбуле. Первый - Киев будет разыгрывать спектакли и комедии, второй - сценарий 2022 года, третий - содержательные переговоры. Российская делегация рассчитывает на последний вариант.

#переговоры #стамбул #наш эксклюзив #леонид слуцкий #российская делегация
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