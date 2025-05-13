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Россия передала исследовательское судно «Профессор Гагаринский» Вьетнаму

Работать судно будет в Российско-Вьетнамском научном центре.
Андрей Аркадьев Николай Кугук 2025-05-13 13:48:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В торжественной обстановке с исполнением гимнов двух стран у причала прошло знаковое событие - Россия передала Вьетнаму исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Передача состоялась в рамках развития Российско-Вьетнамского тропического центра, который занимается научными исследованиями в тропических регионах. Подробности рассказал наш корреспондент Николай Кугук.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил важность события.

«Все изучение моря в тропическом центре проходило с берега. Полноценной работой это назвать нельзя. Тропический центр - он совместный. Но судно должно Вьетнаму принадлежать», - сказал он.

Особую символику событию придает сохраненное имя судна. Вьетнамская сторона приняла решение не переименовывать его, отдав дань памяти советскому ученому Юрию Гагаринскому. Его внучка, Екатерина Гагаринская, поблагодарила вьетнамских коллег.

«Очень приятно, что судно будет приносить пользу, участвовать в научных экспериментах и деятельности. А то, что оставили название - это неоценимо. Никто ни на чем не настаивал. Это свободная воля принимающей стороны», - сказала она.

Перед передачей судно прошло ремонт, обновление покраски и устранение всех технических неисправностей. Несмотря на возраст - судну 38 лет, - его потенциал остается высоким. Оно будет использовано для изучения биоразнообразия, коралловых рифов и мангровых лесов.

Судно оснастят недостающим оборудованием уже во вьетнамском порту Хайфон, где оно и будет базироваться.

«Передача судна - реализация указаний руководителей наших стран. Также событие - динамичный символ традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом», - отметил заместитель министра обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Тиен.

Передача судна приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. На недавней встрече в Кремле лидеры стран подтвердили курс на углубление сотрудничества, подписав декларацию о всеобъемлющем партнерстве.

Судно «Профессор Гагаринский» прибудет в порт Хайфон через 10 дней. На его борту будет трудиться российско-вьетнамский экипаж. Тропический центр, основанный в 1987 году, объединяет усилия ученых двух стран в области экологии, медицины и материаловедения.

#Россия #Вьетнам #судно #Профессор Гагаринский
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