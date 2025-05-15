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Миллиардер Уоррен Баффет признался в своих страхах из-за старения

В связи с возрастом и признаками старения он передал пост гендиректора компании Berkshire Hathaway своему преемнику Грегори Абелю.
Виктория Бокий 2025-05-15 12:33:22
© Фото: Dennis Van Tine, via Globallookpress

Уоррен Баффет, 94-летний американский инвестор и миллиардер, признался, что возраст дает о себе знать. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

Баффет рассказал, что признаки старения в себе он заметил четыре года назад, в свои 90 лет. В частности, его пугают проблемы с памятью и равновесием. Также он заметил, что стал не так энергичен, как раньше, а в работоспособности намного уступает своему преемнику, 62-летнему Грегу Абелю.

«По какой-то странной причине я не начинал стареть, пока мне не исполнилось 90 лет», - отметил миллиардер.

Из-за этого он заявил еще 3 мая, что покидает пост гендиректора компании Berkshire Hathaway. Свое место он уступает вице-президенту холдинга Абелю.

Напомним, что Баффет входит в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Недавно он раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа. Баффет подчеркнул, что торговля не должна становиться оружием.

#сша #Уоррен Баффет #миллиардер #инвестор #Berkshire Hathaway
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