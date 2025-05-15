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Психолог дала неожиданный совет родителям выпускников перед ЕГЭ

Дарья Дугенцова объяснила, что обесценивание эмоционального состояния детей может привести к ПТСР в дальнейшем.
Гоар Хачатурян 2025-05-15 15:02:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ребенку важно донести, что оценка в школе - это не оценка его как личности, а результат знаний, полученных в школе. Более того, необходимо обращать внимание на психоэмоциональное состояние школьника, чтобы предупредить посттравматическое расстройство (ПТСР) или другие проблемы с ментальным здоровьем перед экзаменами. Об этом в беседе со «Звездой» сказала детский психолог Дарья Дугенцова.

«Ребенку, во-первых, важно донести, что оценка - это не оценка тебя как личности, а результат твоих знаний о том, как ты знаешь какой-либо предмет или тему. Во-вторых, ребенку необходимо выражать свои эмоции. И третий момент - это учить ребенка с самого начала доверять вам как взрослому, который не будет ругать за оценки, а который будет узнавать, почему такая оценка произошла. Чтобы ребенок самостоятельно делал выводы о том, что ему нужно исправить, то есть учить ребенка брать ответственность за свои результаты», - сказала психолог о школьниках младших классов.

Взаимодействие подростков между собой приобретает более личностный характер, считает специалист. Иными словами, старшеклассники чаще начинают обращать внимание на интересы друг друга. Как следствие - оценки и экзамены волнуют их все меньше и реже.

Однако экзамены подросткам все же надо сдавать, поэтому важно обращать внимание на эмоции. А лучше всего, рекомендует специалист, давать им эти эмоции выплескивать.

«Во-первых, показываем, что оценки - это, конечно, замечательно, но мне важны результаты тебя как личности. Учим заново, чтобы он (ребенок. - Прим. ред.) обращался к нам  за помощью, если ему это нужно, и не получал от нас наказания или порицания. Нам важно, чтобы ребенок нам доверял. И вот эти эмоции пусть каким-то образом он выражает», - объяснила эксперт.

Способов выражения эмоций много, уточняет она. Это необходимо для того, чтобы в будущем ребенок не столкнулся с депрессией или посттравматическим расстройством, например.

«И эти эмоции пусть каким-то образом он выражает. Бьет подушку, рычит, топает, хлопает - все что угодно. Чтобы ребенок не поймал в будущем депрессию, ПТСР - посттравматическое расстройство. Почему это все происходит? Потому что люди научены держать эмоции в себе, а нам эти эмоции нужно максимально выражать», - порекомендовала Дугенцова.

Она посоветовала такие развлечения, как битье посуды в специальных местах, экстремальная аэротруба, американские горки. Главное - дать ребенку выпустить эмоции и не нравоучать, выстроить доверительные отношения.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь сообщил о готовности российских регионов к проведению ЕГЭ и ОГЭ (Единого и Основного государственных экзаменов).

#ЕГЭ #психолог #экзамены #ОГЭ
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