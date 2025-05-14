МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Володин: только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку

Приемная кампания в российских школах началась в апреле.
Виктория Бокий 2025-05-14 09:15:47
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на результаты тестирования детей мигрантов в России на знание русского языка. Из 1762 человек только 27 справились с экзаменом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о недавно принятом законе, запрещающем зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения новых требований - проверки законности нахождения на территории России и достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

С апреля 2025 года в российских школах началась приемная кампания. По данным Рособрнадзора, которые приводит спикер Госдумы, с начала тестирования на знания русского языка на сдачу экзамена заявились 1762 ребенка из семей мигрантов. Из них допустили к сдаче только 335, из которых выполнили все задания и прошли «порог» лишь 27.

Ранее сообщалось, что 81% из 1762 человек было отказано еще на стадии принятия документов по причине установления недостоверных сведений. Также основными причинами для отказа были предоставление неполного пакета документов и отсутствие свободных мест в образовательных организациях.

#в стране и мире #школа #мигранты #Вячеслав Володин #госдума #экзамен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 