Володин: только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен по русскому языку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на результаты тестирования детей мигрантов в России на знание русского языка. Из 1762 человек только 27 справились с экзаменом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о недавно принятом законе, запрещающем зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения новых требований - проверки законности нахождения на территории России и достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

С апреля 2025 года в российских школах началась приемная кампания. По данным Рособрнадзора, которые приводит спикер Госдумы, с начала тестирования на знания русского языка на сдачу экзамена заявились 1762 ребенка из семей мигрантов. Из них допустили к сдаче только 335, из которых выполнили все задания и прошли «порог» лишь 27.

Ранее сообщалось, что 81% из 1762 человек было отказано еще на стадии принятия документов по причине установления недостоверных сведений. Также основными причинами для отказа были предоставление неполного пакета документов и отсутствие свободных мест в образовательных организациях.