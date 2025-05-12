США и Китай договорились о значительном снижении пошлин на 90 дней

США и КНР в ходе переговоров в Женеве договорились значительно снизить торговые пошлины на 90 дней. В рамках соглашения Вашингтон обязался установить тарифы на китайские товары в размере 30%, а Пекин на американские - на уровне 10%. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент со стороны США введены 145%-ные пошлины. Китаем же в ответ установлены импортные тарифы в размере 125%.

Подчеркивается, что объявленное снижение ставок не распространяется на секторальные пошлины.

Напомним, о достигнутом соглашении стало известно еще накануне. Переговоры в Женеве длились в течение двух дней. Об их итогах стразу же был проинформирован американский президент Дональд Трамп. Уже сегодня на сайте Белого дома опубликовали совместное заявление сторон.