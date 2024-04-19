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Автоэксперт Попов дал прогноз по широкой эксплуатации беспилотного такси

Сам эксперт заявил, что пока предпочел бы поездку на такси с водителем, чем без него. По его словам, еще не решены некоторые вопросы ПДД в отношении беспилотных такси.
Ирина Егорова 2024-04-19 09:30:31
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на то что в России стремительными шагами развивается беспилотное такси, или, как правильно говорить, высокоавтоматизированный транспорт широкого использования, его время еще не пришло. Эксперимент пока работает только на закрытых территориях, ответил на вопрос «Звезды» о будущем беспилотных такси в условиях мегаполиса автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если мы говорим, например, о Казани, то речь идет о конкретной закрытой территории - Иннополис или "Сколково". То есть это закрытая территория с ограниченной протяженностью корреспонденции, с минимизацией участия другого транспорта. Во всех остальных случаях, в силу того, что сейчас не решены вопросы по правилам дорожного движения в отношении высокоавтоматизированных ТС, введен экспериментальный режим. Широкое применение пока невозможно», - отметил он.

По словам Попова, это станет возможным как минимум при условии, если рядом будет сидеть человек, который примет управление на себя. Сам эксперт заявил, что сейчас предпочел бы поездку на такси с водителем, чем без него.

Тестирование системы роботакси с водителем-испытателем проходило в Москве в районе Ясенево и на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Без водителя за рулем транспорт испытывали на территориях города Иннополис и центра «Сколково». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже к 2025 году беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры при условии успеха испытаний.

#Москва #Автомобиль #эксперимент #такси #наш эксклюзив #тестирование #Управление #беспилотное такси
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