Штурмовики разгромили подразделения ВСУ у населенного пункта Богатырь

Штурмовые подразделения общевойсковой армии группировки войск «Восток» разгромили подразделения ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Тем самым российские бойцы осуществляют продвижение в глубину обороны украинских военнослужащих.

Российские бойцы применяют нестандартные подходы для захвата укрепрайонов украинских боевиков. Так, военнослужащий с позывным Малой рассказал, как двойки штурмовиков перехитрили всушников.

«Двигались аккуратно, потому что работают вражеские дроны-камикадзе. Ближе к укрепрайону противника начали передвигаться двойками на расстоянии. Одна двойка взяла огонь на себя, отвлекали пулеметчиков, вторая двойка зашла в укреп противника и обезвредили их. Создали плацдарм и после этого штурмовая группа через нас проходила по цепочке для продолжения работы», - приводит слова бойца Минобороны РФ.

Также ведомство подчеркивает, что важную роль играют и мобильные мотогруппы - бойцы на мотоциклах заезжают в укрепленные районы формирований ВСУ и оперативно уничтожают живую силу, совершая подрывы позиций.

Ранее штурмовик Тишина рассказал о порядке взятия опорного пункта противника. При обнаружении опорника штурмовики открывают шквальный огонь и забрасывают цель гранатами. Штурмовые группы действуют слаженно. Они зачищают каждый освобожденный опорный пункт от оставшихся солдат противника, которые не захотели сложить оружие и сдаться в плен.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.