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Штурмовик Тишина рассказал о порядке взятия опорного пункта противника

Российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны боевиков ВСУ и громят их подразделения на Южно-Донецком направлении.
2025-05-06 05:27:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции штурмовики группировки войск «Восток» оттесняют украинских боевиков, выбивая их из опорных пунктов.

Стрелок штурмовой группы с позывным Тишина сообщил, что перед штурмовыми подразделениями 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» стояла задача захватить два опорных пункта, зачистить их от противника, чтобы открыть путь для подхода основных сил российской армии. Также он рассказал алгоритм взятия вражеского опорника.

«При обнаружении опорного пункта, мы открываем шквальный огонь и подойдя к нему, не даем противнику поднять головы, как говорится. В опорник уже забрасываются гранаты. И все - противник уже побежден», - пояснил стрелок.

Штурмовые группы действуют слаженно. Они зачищают каждый освобожденный опорный пункт от оставшихся солдат противника, которые не захотели сложить оружие и сдаться в плен.

Штурмовым подразделениям приходится работать в условиях интенсивного применения ВСУ средств огневого поражения.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #штурмовики #Опорный пункт #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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