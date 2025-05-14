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Определены даты летних каникул у российских школьников

Последние звонки в школах России запланированы на 24 мая, а выпускные пройдут 28 июня.
Ирина Егорова 2025-05-14 03:16:15
© Фото: Roman Denisov, Роман ДенисовGlobal Look Press, Global Look Press

Министерство просвещения России определило даты летних каникул у школьников. Они начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа. День знаний в 2025 году выпадает на понедельник.

Отмечается, что для девятиклассников окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, передает РИА Новости.

Ранее ведомство сообщало, что в этом учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. 

Ранее стало известно полное расписание ЕГЭ в 2025 году. Экзамены начнутся с 23 мая - в этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по математике школьники напишут 27-го числа, а русский язык сдадут 30 мая. Единый государственный экзамен в 2025 году сдадут свыше 716 тысяч выпускников. Для проведения ЕГЭ будет организовано 6 000 пунктов проведения экзаменов в 89 регионах России и в 54 странах за рубежом.

#лето #школа #отдых #Минпросвещения #ученики #каникулы
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