Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая

В этом учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Ведомство уже направило регионам соответствующие рекомендации.

Отмечается, что на всех выпускных будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн Российской Федерации. Выступить на торжественных мероприятиях пригласят участников специальной операции.

Напомним, недавно в России начали действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Теперь по всей стране установлены единые сроки приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Также установлено единое для всех вузов предельное количество специальностей, на которые абитуриент может претендовать одновременно, и изменены правила зачисления.