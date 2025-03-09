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Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая

Также Министерство просвещения установило дату проведения выпускных.
Сергей Лебедев 2025-03-09 10:27:58
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости

В этом учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Ведомство уже направило регионам соответствующие рекомендации.

Отмечается, что на всех выпускных будут поднимать государственный флаг и исполнять гимн Российской Федерации. Выступить на торжественных мероприятиях пригласят участников специальной операции.

Напомним, недавно в России начали действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Теперь по всей стране установлены единые сроки приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Также установлено единое для всех вузов предельное количество специальностей, на которые абитуриент может претендовать одновременно, и изменены правила зачисления.

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