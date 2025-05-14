Опрос: рейтинг одобрения Трампа вырос до 44%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди граждан вырос за последнюю неделю на два процентных пункта, при этом одобрение его экономической политики выросло на три пункта. Данные предоставило агентство Reuter.

Согласно опросу, деятельность главы Белого дома одобряют 44% американцев, а 39% респондентов довольны его управлением экономикой. Для сравнения, на прошлой неделе эти показатели составляли 42% и 36% соответственно.

Таким образом опасения населения США по поводу рецессии и ситуации на рынке акций ослабли.

Сообщается, что опрос проводился в онлайн-формате с 12 по 13 мая, в нем приняли участие более 1,1 тысячи американцев.

Напомним, что во время первого президентского срока Дональда Трампа его работу одобряли 41% граждан. В начале его второго президентского срока этот показатель составлял 45%.

Опросы показали, что Трамп менее популярен, чем президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, писало ранее издание Politico.