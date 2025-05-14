Минцифры введет стандарт по числу провайдеров в новостройках

Как минимум по три провайдера могут появиться в многоквартирных домах в ближайшие два года. О введении подобного стандарта заявил глава Минцифры РФ Максуд Шадаев.

«Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам», - цитирует РИА Новости слова Шадаева.

Сейчас операторская отрасль довольно конкурента, уточнил он, а в ближайшее время борьба за потребителя услуг еще более усилится, считает министр.

Ранее Шадаев предложил закрепить доступ операторов связи к новостройкам на уровне строительных норм. Вводить жилые дома предлагается только при наличии подключения к трем операторам.

Год назад президент Владимир Путин подписал указ, дающий Интернет-провайдерам свободный доступ в многоквартирные дома. Согласно документу, операторы связи должны переустановить свое оборудование в соответствии с едиными стандартами.

К слову, жильцы вправе отказать провайдерам в допуске к дому. Для этого необходимо провести общее собрание и принять решение двумя третями голосов.