Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома

Интернет-провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные жилые дома. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту Указа, провайдеры обязаны в течение года переустановить свое оборудование в соответствии с едиными стандартами. Любые возможные повреждения имущества собственников многоквартирного дома провайдеры будут обязаны возместить, пишет «360». Кроме того, с жильцов никто не будет взимать плату за размещение сетей связи.

Впрочем, жильцы вправе отказать провайдерам в допуске в дом. Для этого необходимо провести общее собрание и принять данное решение двумя третями голосов.