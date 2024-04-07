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Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома

До конца года провайдеры обязаны переустановить все свое оборудование в соответствии с едиными стандартами.
Ян Брацкий 2024-04-07 14:40:42
© Фото: Siegfried Grasseggerimage BROKER.com Global Look Press

Интернет-провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные жилые дома. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту Указа, провайдеры обязаны в течение года переустановить свое оборудование в соответствии с едиными стандартами. Любые возможные повреждения имущества собственников многоквартирного дома провайдеры будут обязаны возместить, пишет «360». Кроме того, с жильцов никто не будет взимать плату за размещение сетей связи.

Впрочем, жильцы вправе отказать провайдерам в допуске в дом. Для этого необходимо провести общее собрание и принять данное решение двумя третями голосов.

#в стране и мире #Путин #связь #указ #провайдеры
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