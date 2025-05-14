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Глава Минсельхоза рассказала о гибели посевов из-за непогоды в мае

В Минсельхозе отметили, что от непогоды в мае погибло чуть более 100 тысяч гектаров посевов, все они уже засеяны заново.
Ян Брацкий 2025-05-14 18:55:28
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Майская непогода повлияла на урожайность в России не в таком объеме, как в прошлом году. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

С ее слов, пока погибло чуть более 100 тысяч гектаров посевов. Практически все эти объемы уже заново засеяны, уточнила она.

«Непогода повлияла уже не в таком объеме, как в прошлом году. А в этом году пока у нас погибло чуть больше 100 тысяч гектаров. В прошлом году... было больше миллиона. То есть фактически 10% от гибели прошлого года», - цитирует РИА Новости слова министра.

Кроме того, Оксана Лут напомнила, что в этом году от непогоды пострадали все регионы, включая Черноземье.

Несмотря на погодные аномалии в прошлом году, урожайность в РФ достигла рекордных значений. Аграрии намолотили около 130 миллионов тонн пшеницы. Этот результат вошел в пятерку лучших в новейшей истории страны и позволил сохранить значительный экспортный потенциал, добавила Лут.

Что касается прогноза по урожаю на 2025 год, то он будет дан после того, как полностью завершатся посевные работы, сказала министр.

#в стране и мире #Минсельхоз #Непогода #урожай #Лут
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