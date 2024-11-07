В Минсельхозе РФ заявили о рекордном сборе урожая в этом году

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства РФ объявила о рекордных сборах урожая за текущий год, несмотря на ухудшение погодных условий.

По ее заявлению, на данный момент обработано 97% площади посева. Ожидается, что к концу года будет насчитано около 130 млн тонн урожая зерна.

«Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», - приводятся слова министра на сайте правительства.

Лут утверждает, что страна достигла продовольственной безопасности по урожаю зерна.

Напомним, что председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в этом году Россия экспортировала 55,3 млн тонн пшеницы. Это примерно 26% экспорта зерна в мире.