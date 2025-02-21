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В ЦДРА состоялась премьера спектакля с историей любви ветерана СВО

Речь идет о ветеране СВО Алексее Свинине, подполковник получил тяжелейшие ранения - его жена перевелась медсестрой в госпиталь и выходила супруга.
Елизавета Кондрикова 2025-02-21 20:34:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Любовь во время СВО - на большой сцене. В Центральном доме Российской армии состоялась премьера концертной программы «Время жить». В основе пронзительного музыкального спектакля - история офицера спецназа Алексея Свинина.

Подполковник получил тяжелейшие ранения - его жена перевелась медсестрой в госпиталь и выходила супруга. Время побед и испытаний выбрало нас, и ветеран спецоперации уверен - память о нем нужно передать будущим поколениям.

«Я думаю, необходимо просвещать, показывать, чтобы люди, которые не были там, понимали, что происходит там, это, во-первых. Во-вторых, для будущих поколений - чтобы они ценили, что происходит, что сделано. Мы пишем историю, это все должно остаться в памяти», - пояснил ветеран специальной военной операции Алексей Свинин.

Он выразил уверенность, что концертная программа также пригодится в будущем.

«Я поняла, что нам не нужно рассказывать о войне, нам не нужно рассказывать о боях. Нам нужно рассказать историю любви, которая происходит именно в зоне СВО. Именно это чувство всегда, всю жизнь движет нашим миром и преодолевает все преграды и препятствия», - рассказала худрук Центрального дома Российской армии Ирина Титова.

#премьера #цдра #спектакль #история любви #«Время жить» #ветеран сво
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