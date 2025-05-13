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Жители Уфы посетили агитпоезд Минобороны РФ с трофеями СВО

Всего агитационный поезд Минобороны остановится в 75 городах и населенных пунктов России - это более 33 тысяч километров за два с половиной месяца.
2025-05-13 20:50:50
© Фото: Минобороны России

Более 15 тысяч человек посетили агитационный поезд Минобороны России в Уфе, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Среди них члены администрации Республики Башкортостан, военнослужащие, ветераны, а также жители и гости Уфы.

«За годы Великой Отечественной войны Башкирия дала стране более 5,3 млн тонн нефти, более 51 тысячи авиационных моторов, 160 млн пудов хлеба, 980 тысяч центнеров мяса и многое другое. Во время войны каждый второй самолет заправлялся башкирским топливом», — сказал заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Сагитов.

Сообщается, что представителям республики передали боевое знамя 894-го стрелкового полка на ответственное хранение. По словам контр-адмирала Александра Гринкевича, это было сделано в знак преемственности мужества и отваги, отметили в Минобороны. Также пятеро членов общественных и волонтерских организаций Уфы получили медали «За помощь и милосердие».

Агитпоезд позволил уфимцам осмотреть экспонаты, посвященные российской армии, а также образцы трофейной техники, захваченные нашими бойцами в зоне спецоперации. Вместе с этим гости смогли насладиться выступлением ансамбля «Волжские казаки» и гречневой кашей с тушенкой с полевой кухни.

Далее агитационный поезд совершит остановку в Челябинске. Накануне он прибыл в Самару, где в мероприятии поучаствовали почти десять тысяч человек. Всего поезд Минобороны посетит 75 городов и населенных пунктов России - это более 33 тысяч километров за два с половиной месяца.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#Минобороны России #республика башкортостан #Уфа #агитационный поезд #трофеи сво
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