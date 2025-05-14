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В Думе предложили регулировать объем платного приема в вузы с 1 сентября

Ранее стало известно, что прием на платное обучение в высшие учебные заведения могут ограничить квотами.
Ян Брацкий 2025-05-14 17:53:45
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. С таким заявлением выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Законопроект должен закрепить за кабмином полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе, а также утверждению порядка и сроков определения указанного объема.

«Нам надо принять закон как можно быстрее. И переходный период определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы профильное министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело», - отметил Володин.

Ранее стало известно, что прием на платное обучение в высшие учебные заведения могут ограничить квотами. Ограничения коснутся специальностей, которые не относятся к приоритетным и не являются критически важными для экономики.

Напомним, в начале года президент Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы. По мнению главы государства, необходимо пресечь чрезмерный набор на невостребованные специальности.

#в стране и мире #студенты #обучение #Госдума РФ #володин #квоты #вуз
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