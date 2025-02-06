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Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы

Президент также заявил, что нужно пресечь чрезмерный набор на невостребованные специальности.
Сергей Лебедев 2025-02-06 20:29:37
© Фото: Raphael Knipping dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в высшие учебные заведения и провести его по новым правилам уже в 2026 году. Соответствующее поручение он дал правительству во время заседания Совета при президенте по науке и образованию.

Глава государства также заявил, что нужно пресечь чрезмерный набор на невостребованные специальности. А в непрофильных вузах, добавил Владимир Путин, и вовсе нельзя обучать по таким профессиям.

«Некрасиво выглядит. Очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому», - сказал президент.

Напомним, ранее стало известно, что с марта этого года будет скорректирован порядок поступления в российские вузы. Также будут изменены правила целевого набора. 

#Россия #Кремль #Владимир Путин #Президент #Вузы #платное обучение
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