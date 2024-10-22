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Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен расчетом М-46 на Донецком направлении

Благодаря работе артиллеристов «Южной» группировки войск, штурмовики успешно выполняют боевые задачи с минимальными потерями.
2024-10-22 06:48:28
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет 130-мм орудия М-46 уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллерийские подразделения отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Южной» группировки войск в считанные минуты успешно поразили выявленную цель двумя предельно точными выстрелами. Также сообщается, что вместе с пунктом управления уничтожен находившийся там личный состав украинских боевиков.

«Благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказываемой расчетом орудия М-46 штурмовым группам мотострелковых подразделений, боевые задачи выполняются с минимальными потерями личного состава и российские войска успешно продвигаются вглубь обороны противника», - отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчеты орудий М-46 группировки войск «Восток» уничтожили скопления живой силы ВСУ и бронетехнику врага в районе Угледара на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #М-46 #Южная группировка войск #донецкое направление
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