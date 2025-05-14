Залпы «Града» застали врасплох скопление пехоты ВСУ в Сумской области

На территории Сумской области расчет российской реактивной системы залпового огня «Град» тульских артиллеристов-десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

Разведчики обнаружили украинских боевиков в лесном массиве - они заняли район для дальнейших активных боевых действий.

«Расчеты РСЗО "Град", получив координаты целей, выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кадры с БПЛА подтвердили поражение целей, расчет выполнил боевую задачу и оперативно сменил позицию. Со слов военнослужащего с позывным Гаус, расчет «Града» обычно работает по опорным пунктам, лесопосадкам, лесным массивам, там, где противник укрывает свою артиллерию, личный состав и транспорт.

«По прибытии на огневую позицию время развертывания составляет около двух минут, столько времени требуется, чтобы нанести удар. Слаженность действий обусловлена боевым опытом, который есть у каждого военнослужащего, количеством совместных выездов и выполненных задач. Понимаем друг друга без слов», - рассказал боец Гаус.

«Град» активно используется российскими войсками в зоне специальной военной операции. Способность РСЗО быстро наносить мощные удары по укрепленным позициям противника делает ее важным элементом в обеспечении успеха на поле боя.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.