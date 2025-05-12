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Расчеты «Молний» сорвали ротацию боевиков на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие установили на дроны противотанковые мины.
2025-05-12 13:40:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты беспилотников «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Позиции противника обнаружили во время разведки. Укрепления боевиков находились у населенного пункта Богатырь. В результате точного удара удалось сорвать ротацию военнослужащих ВСУ.

В ведомстве отметили, что на ударные дроны были установлены противотанковые мины.

Ранее операторы БПЛА «Молния» рассказали телеканалу «Звезда» о возможностях неуловимого беспилотника. Он способен совершать рейды в глубокие тылы противника, обходить участки РЭБ и поражать намеченные цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #МО РФ #молния
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