На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты беспилотников «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Позиции противника обнаружили во время разведки. Укрепления боевиков находились у населенного пункта Богатырь. В результате точного удара удалось сорвать ротацию военнослужащих ВСУ.

В ведомстве отметили, что на ударные дроны были установлены противотанковые мины.

Ранее операторы БПЛА «Молния» рассказали телеканалу «Звезда» о возможностях неуловимого беспилотника. Он способен совершать рейды в глубокие тылы противника, обходить участки РЭБ и поражать намеченные цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.