Юрист: главе ЕК могут запретить занимать ряд должностей из-за дела о вакцинах

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может грозить запрет занимать определенные должности, если будет доказан ущерб от сокрытия информации о вакцинах от COVID-19 в 2021-2023 годах, так как она это делала на посту руководителя ЕК, допустил в разговоре со «Звездой» юрист Юрий Капштык.

Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной в этом деле.

«Ущерб может выражаться в завышении цен, в оплате некачественной продукции или нарушении политики по конкурентному регулированию. Например, при одних и тех же условиях и качестве продукции могла лоббировать чьи-то интересы», - сказал Капштык.

В любом случае дело о сокрытии информации станет большим репутационным уроном для Урсулы фон дер Ляйен. К тому же возможно возбуждение уголовного дела по проверке внутренних структур, которые также занимались вопросом, добавил юрист.

«Плюс ко всему если выяснится, что, к примеру, эти все суммы проходили через определенные конкретно банки, то, возможно, здесь была коррупционная составляющая», - заключил Юрий Капштык.

Напомним, утверждается, что глава ЕК также нарушила правила прозрачности, скрыв от представителей СМИ переписку с гендиректором фармацевтической компании Pfizer, где обсуждала закупку вакцин от ковида на сумму более чем €30 млрд. В результате решение ЕК о непубликации переписки было аннулировано.