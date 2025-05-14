Российские зенитчики уничтожили БПЛА «Валькирия» под Красноармейском

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с зенитчиками из состава 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Вооруженных сил России. Они уничтожают украинские беспилотники в небе на подступах к Красноармейску. Например, они ликвидировали в воздухе разведывательный беспилотник ВСУ «Валькирия».

«Зенитчики отработали по вражескому БПЛА "Валькирия". Разнюхать обстановку на наших позициях у этой вражеской "птички" уже не выйдет», - сказала корреспондент.

Отмечено, что уничтожить шедший на недосягаемой для стрелкового оружия высоте беспилотник удалось при помощи 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на бронетягаче МТ-ЛБ.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы «Бук» прикрыли российские войска от атак на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.