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Российские зенитчики уничтожили БПЛА «Валькирия» под Красноармейском

Разведывательный беспилотник ВСУ сбили военнослужащие 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии.
Варвара Шрадер 2025-05-14 14:16:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер пообщалась с зенитчиками из состава 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Вооруженных сил России. Они уничтожают украинские беспилотники в небе на подступах к Красноармейску. Например, они ликвидировали в воздухе разведывательный беспилотник ВСУ «Валькирия».

«Зенитчики отработали по вражескому БПЛА "Валькирия". Разнюхать обстановку на наших позициях у этой вражеской "птички" уже не выйдет», - сказала корреспондент. 

Отмечено, что уничтожить шедший на недосягаемой для стрелкового оружия высоте беспилотник удалось при помощи 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на бронетягаче МТ-ЛБ. 

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные комплексы «Бук» прикрыли российские войска от атак на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #ЗУ-23-2 #Валькирия #мт-лб
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