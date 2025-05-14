Часть ЕС, настроенная против России, через украинских наемников пытается оказать давление на те государства Евросоюза, которые проводят самостоятельную политику. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Русофобская часть Европейского союза пытается руками своих украинских наемников воздействовать на те государства, входящие в состав ЕС, которые проводят самостоятельную политику», - сказал сенатор.

Он отметил, что не только Венгрия и Словакия подвергаются давлению со стороны Евросоюза. Климов назвал такую практику «палочной дисциплиной» внутри ЕС.

«Мы это видим сейчас на примере Венгрии. Аналогичное давление оказывается на Словакию. И я знаю, что целый ряд других стран тоже испытывают давление, просто оно в таких ярких формах еще не проявляется. Это общая практика "палочной дисциплины" внутри Европейского союза. Особенность в том, что в данном случае давление оказывается дополнительно еще через киевских марионеток, вот и все», - объяснил Климов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на Венгрию. По его словам, они желают помешать венгерскому референдуму о членстве Украины в ЕС. Венгерский лидер опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что 70% граждан Венгрии голосуют за вступление Украины в Евросоюз.