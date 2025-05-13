МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ опубликовало кадры освобождения Котляровки в ДНР

Враг превратил поселок в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, но бойцам ВС РФ все равно удалось выбить его.
2025-05-13 07:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который накануне освободили российские военные, противник превратил в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, с множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках. Из-за этого штурмовым подразделениям группировки войск «Центр» пришлось действовать в условиях ожесточенного сопротивления заранее подготовленного врага. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военные мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из своих убежищ. Эти решительные действия бойцы ВС РФ совершали под массированным обстрелом ствольной артиллерии и кассетными боеприпасами, а также при постоянных атаках вражеских БПЛА.

Как отмечает российское оборонное ведомство, решительному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки FPV-дронами различных типов по укреплениям врага.

«Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров», - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, в ходе боев российские бойцы уничтожили большое количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники, такие как «Баба-яга». Противник понес серьезные потери и был вынужден отступить даже несмотря на то, что был заранее подготовлен и отчаянно пытался удержать позиции.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #российские военнослужащие #Котляровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 