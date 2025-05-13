МО РФ опубликовало кадры освобождения Котляровки в ДНР

Поселок Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который накануне освободили российские военные, противник превратил в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, с множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках. Из-за этого штурмовым подразделениям группировки войск «Центр» пришлось действовать в условиях ожесточенного сопротивления заранее подготовленного врага. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военные мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из своих убежищ. Эти решительные действия бойцы ВС РФ совершали под массированным обстрелом ствольной артиллерии и кассетными боеприпасами, а также при постоянных атаках вражеских БПЛА.

Как отмечает российское оборонное ведомство, решительному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки FPV-дронами различных типов по укреплениям врага.

«Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров», - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, в ходе боев российские бойцы уничтожили большое количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники, такие как «Баба-яга». Противник понес серьезные потери и был вынужден отступить даже несмотря на то, что был заранее подготовлен и отчаянно пытался удержать позиции.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.