Расчет Д-20 ударил по пункту управления дронами ВСУ в Херсонской области

На рассвете, когда первые лучи солнца только начинают пробиваться сквозь густые кроны леса на левом берегу Днепра, расчет 152-миллиметровой гаубицы Д-20 получает координаты цели. По данным разведки, в одном из зданий оборудован пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины. Времени на раздумья нет - команда дана, начинается боевой выход.

Позиция гаубицы тщательно замаскирована - железные щиты, еловые лапы, сваленные деревья. Все это помогает скрыть орудие от вражеских БПЛА. Но для стрельбы маскировку приходится снять. Бойцы убирают укрытие, проводят точные расчеты - угломер, прицел, заряд - и подают снаряды. В орудии слаженность до секунд: два выстрела - и через мгновение на экране дрона видно, что крыша над зданием взлетает вверх. Цель уничтожена.

Подразделение работает в составе гаубичной батареи группировки «Днепр». За последние полгода их расчет поразил множество целей - опорные пункты, минометные позиции, колонны техники, склады с боеприпасами. Работают и по пехоте, и по броне, и по плавсредствам. Часто участвуют в контрбатарейной борьбе.

«Пошел в первый раз в 2022 году на три месяца. А в 2023-м подписал контракт снова. Хочу, чтобы мой сын потом не воевал. Значит, должен отработать сейчас сам», - говорит наводчик орудия с позывным Сержант.

Работа артиллеристов - одна из самых опасных. ВСУ ведут настоящую охоту на гаубицы. Чаще всего атакуют с воздуха - FPV-дроны, дроны-камикадзе, тяжелые мультикоптеры с боевыми сбросами. Поэтому каждое орудие прикрывает отдельный наблюдательный пункт. Днем и ночью бойцы ведут визуальный и акустический контроль неба, а если необходимо, то сбивают цели с обычных охотничьих ружей. Минувшей ночью стрелку с позывным Бэк удалось сбить «Бабу-ягу», которую противник направил для точечного сброса мины прямо на орудие.

«У нее звук особый - не визг, как у камикадзе, а гудение, как у генератора. Слух наточен, отличаешь даже с закрытыми глазами», - рассказывает Бэк.

А пока батарея снова наготове. Новая цель и новая задача. До вечера им еще не раз предстоит доказать, что гаубица Д-20 по-прежнему остается грозным и точным орудием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.