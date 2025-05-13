Дроноводы сожгли украинский БТР-3 на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронетранспортера БТР-3 в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что российские военнослужащие применили беспилотник-камикадзе. На кадрах, предоставленных российским оборонным ведомством, можно увидеть, как бронетранспортер ВСУ ярко пылает после прямого попадания.

Отмечено, что удар FPV-дрона был нанесен на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Ранее МО РФ опубликовало видео с уничтожением РСЗО HIMARS боевиков ВСУ на Донецком направлении. Это сделали расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.