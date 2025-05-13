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Дроноводы сожгли украинский БТР-3 на Краснолиманском направлении

Вражеский бронетранспортер уничтожили при помощи беспилотника-камикадзе.
2025-05-13 17:49:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского бронетранспортера БТР-3 в зоне специальной военной операции. 

Уточняется, что российские военнослужащие применили беспилотник-камикадзе. На кадрах, предоставленных российским оборонным ведомством, можно увидеть, как бронетранспортер ВСУ ярко пылает после прямого попадания. 

Отмечено, что удар FPV-дрона был нанесен на Краснолиманском направлении специальной военной операции. 

Ранее МО РФ опубликовало видео с уничтожением РСЗО HIMARS боевиков ВСУ на Донецком направлении. Это сделали расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #спецоперация #бтр-3 #краснолиманское направление #FPV-дроны
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