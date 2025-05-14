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В Токмаке из-за атак дронов ВСУ загорелся рынок

По информации губернатора Запорожской области, пострадавших нет.
Ирина Егорова 2025-05-14 00:17:29
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press, Global Look Press

В Токмаке Запорожской области загорелся рынок после атаки дронов ВСУ на регион, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«По имеющейся информации, пострадавших нет. Опасность повторных ударов сохраняется», - написал он.

Информации о площади пожара, повреждениях и ущербе пока нет.

Накануне украинские боевики дронами атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Повторный удар националисты нанесли, когда на место прибыли пожарные расчеты для тушения возгорания. Пятнадцать сотрудников МЧС получили ранения, двое пожарных погибли.

#дрон #ВСУ #атака #рынок #запорожская область #токмак #Евгений Балицкий
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