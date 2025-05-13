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ВСУ умышленно атаковали пожарных, приехавших тушить огонь в Луганске

Всего боевики ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске четырьмя дронами, один из которых убил пожарных.
Елизавета Пронина Евгения Кильдибекова 2025-05-13 20:30:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики варварски убили двух спасателей в Луганске. Сотрудники МЧС приехали тушить пожар на асфальтобетонном заводе, который подвергся атаке ВСУ. Враг специально дождался прибытия расчетов и нанес по ним второй удар беспилотником. Пятнадцать пожарных получили ранения.

Разбитые окна, часть обрушенной стены и крыши, на машинах следы от осколков - так выглядят последствия атаки беспилотников на асфальтобетонный завод в Луганске.

«Повреждено здание, остекление, кассеты, обшивка, КамАЗ, пробита насквозь "Газель" только что купленная. И транспорт сотрудника, который здесь работает», - рассказал сотрудник предприятия Александр Теслин.

Националисты нанесли удар около семи утра. Повезло, что никого из сотрудников в этот момент на территории не было. Начался пожар, на вызов прибыли сотрудники Луганского МЧС. Когда спасатели приступили к работе, ВСУ целенаправленно атаковали их вторым дроном.

Среди погибших начальник дежурной смены Михаил Пронько, он прослужил в ведомстве 18 лет, у него остались двое детей. И старший сержант Дмитрий Савенко. Всего за пять лет работы в МЧС он зарекомендовал себя как настоящий профессионал и отважный человек. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью и старались помогать людям, в этот раз ценой собственной жизни.

«МЧС России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», - заявили в ведомстве.

Сотрудники асфальтобетонного завода продолжают наводить порядок на территории. Впереди подсчет убытков, возможно придется проводить и капитальный ремонт административного здания. В течение дня на месте работали оперативные службы и следователи.

Известно, что фрагменты БПЛА также упали вблизи частного сектора. Сейчас обломки дрона отвезли на экспертизу. Всего со стороны ВСУ территорию завода атаковали четыре БПЛА.

#пожар #дрон #ВСУ #Луганск #МЧС России #асфальтобетонный завод
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