Миссия ООН в Ливии призвала стороны столкновений в Триполи прекратить бои

Миссия ООН в Ливии заявила, что обеспокоена столкновениями в столице страны Триполи и призывает все стороны остановить боевые действия. Об этом она сообщила в социальной сети Х.

«Миссия ООН по поддержке в Ливии обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью в Триполи, поскольку в густонаселенных гражданских кварталах усиливаются боевые действия с применением тяжёлого вооружения»,- говорится в заявлении миссии.

Помимо этого, организация призвала все стороны сейчас же прекратить боевые действия, а также заявила о поддержке усилий по урегулированию ситуации.

До этого сообщалось, что в районах столицы Ливии Триполи начались столкновения. Со слов очевидцев, на улицах слышна стрельба. МВД страны призвало жителей оставаться в своих домах.