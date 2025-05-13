Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен выступил против вступления Украины в НАТО. Также он пообещал не допустить отправки польских военных в Киев. Об этом он заявил в своей речи на предвыборных дебатах.

«Мы не можем войти в эту войну, мы не хотим, чтобы нас в нее втянули, мы не хотим, чтобы там гибли польские солдаты», - передает его слова РИА Новости.

Украина на протяжении многих лет пытается стать членом европейского сообщества, выполняя ряд требований со стороны ЕС. С начала спецоперации в 2022 году 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО. По мнению президента США Дональда Трампа, конфликт на Украине мог начаться из-за стремления Киева попасть в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам переговоров с Россией.