Положения о членстве Украины в НАТО не будут включены в мирное соглашение, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Слова генерального секретаря приводят украинские СМИ.

«Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы никогда не обещали Украине, что это будет частью мирного соглашения», - сказал Рютте в ходе своего визита в Одессу.

Одновременно с этим он подчеркнул, что этот вопрос все еще продолжает находиться на повестке дня, путь Украины в НАТО остается неизменным. В ходе своей поездки на Украину генсек НАТО также пообещал продолжить поддержку киевского режима.

Рютте прибыл в Одессу сегодня вместе с Владимиром Зеленским, о визите он сообщил в аккаунте в X.

Напомним, по словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что Украина не будет членом Альянса.