В Венгрии заявили о начале Киевом спецоперации против Будапешта

Киевский режим начал спецоперацию против Будапешта, срывая свою злость из-за состоявшегося Парада Победы в Москве. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о планах выслать двух дипломатов Венгрии из страны. Решение было принято в ответ на высылку двух украинцев, работавших в диппредставительстве под прикрытием, пишет 360.ru.

«Вы начали спецоперацию против Венгрии... Вы (Украина - Прим. Ред.) сделали это, чтобы отвлечь внимание от своей неудачи со срывом парада в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима», - написал Кошкович в соцсетях.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Европе некоторые лидеры не желают наступления мира на Украине. Это связано с их опасениями, что в таком случае придется отвечать за свою ошибочную стратегию.