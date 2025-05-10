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В Венгрии заявили о начале Киевом спецоперации против Будапешта

Депутат Золтан Ковач заявил, что киевский режим проводит координированные атаки из-за позиции Венгрии по конфликту на Донбассе, а также неудавшейся попытке сорвать Парад Победы.
Глеб Владовский 2025-05-10 11:21:58
© Фото: Attila Volgyi XinHua Globallookpress

Киевский режим начал спецоперацию против Будапешта, срывая свою злость из-за состоявшегося Парада Победы в Москве. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о планах выслать двух дипломатов Венгрии из страны. Решение было принято в ответ на высылку двух украинцев, работавших в диппредставительстве под прикрытием, пишет 360.ru.

«Вы начали спецоперацию против Венгрии... Вы (Украина - Прим. Ред.) сделали это, чтобы отвлечь внимание от своей неудачи со срывом парада в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима», - написал Кошкович в соцсетях.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Европе некоторые лидеры не желают наступления мира на Украине. Это связано с их опасениями, что в таком случае придется отвечать за свою ошибочную стратегию.

#в стране и мире #9 мая #Украина #Венгрия #Киевский режим
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