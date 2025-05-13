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В Польше опровергли слова Келлога о планах направить солдат на Украину

Ранее сегодня Кит Келлог заявил, что США обсуждают размещение сил Франции, Великобритании, Германии к западу от Днепра.
Лиза Губина 2025-05-13 21:44:16
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

В Польше опровергли слова спецпосланника президента США Кита Келлога о планах Варшавы отправить своих солдат на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша не планирует и не будет отправлять польских солдат на Украину», - сказал он в интервью польской радиостанции RMF FM.

Речь идет о роли страны в рамках коалиции, которую создают Франция и Великобритания, добавил Косиняк-Камыш. По его словам, в данной миссии Польша будет обеспечивать логистику, по вопросу размещения войск на Украине в польском обществе существует консенсус.

По словам министра, роль Польши заключается в стабилизации ситуации на Украине в случае прекращения огня и после завершения конфликта, поддержке логистического узла, безопасности инфраструктуры и защите восточного фланга НАТО.

Ранее сегодня в интервью Fox News Кит Келлог заявил, что США обсуждают размещение сил Франции, Великобритании, Германии к западу от Днепра. Он назвал их «силами устойчивости».

Напомним, в конце апреля The Times писал о том, что Европе не удалось собрать 25 тысяч солдат для Украины. По данным газеты, Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не дадут своих военных.

#Украина #Польша #сша #Кит Келлог #Отправка войск на Украину #Владислав Косиняк-Камыш
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