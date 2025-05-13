Украинские дроны атаковали завод в Луганске

Три беспилотника ВСУ самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

«Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске», - говорится в сообщении.

В результате атаки на производственной площадке произошло возгорание.

Отмечается, что менее чем через час еще один вражеский дрон нанес удар по территории завода.

По данным правительства Луганской Народной Республики, из-за атаки беспилотников повреждения получили гражданский транспорт и административное здание завода. Кроме того, части БПЛА упали рядом с частным сектором.