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Украинские дроны атаковали завод в Луганске

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на производственной площадке завода.
Виктория Бокий 2025-05-13 10:15:26
© Фото: government_lnr, Telegram

Три беспилотника ВСУ самолетного типа атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

«Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске», - говорится в сообщении.

В результате атаки на производственной площадке произошло возгорание.

Отмечается, что менее чем через час еще один вражеский дрон нанес удар по территории завода.

По данным правительства Луганской Народной Республики, из-за атаки беспилотников повреждения получили гражданский транспорт и административное здание завода. Кроме того, части БПЛА упали рядом с частным сектором.

#завод #бпла #беспилотники #ЛНР #атака
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